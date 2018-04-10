Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,30%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сельского хозяйства, транспорта и финансовых услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share упал на 0,30%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Dar al arkan (SE:4300), которые подорожали на 0,72 п. (5,92%), закрывшись на отметке в 12,88. Котировки Sharqiya dev co (SE:6060) выросли на 2,65 п. (5,92%), завершив торги на уровне 47,40. Бумаги Al alamiya (SE:8280) выросли в цене на 0,82 п. (3,12%), закрывшись на отметке 27,10.

Лидерами падения стали акции Budget saudi (SE:4260), цена которых упала на 1,15 п. (3,07%), завершив сессию на отметке 36,30. Акции Adv petrochemicals (SE:2330) поднялись на 1,29 п. (2,59%), закрывшись на уровне 48,55, а Yansab (SE:2290) снизились в цене на 1,61 п. (2,18%) и завершили торги на отметке 72,30.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (111) превысило количество закрывшихся в плюсе (73), а котировки 5 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 1,89%, или 1,20, достигнув отметки $64,62 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,85%, или 1,27, до $69,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,25%, или 3,30, до отметки $1.343,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,35% до 4,6357, а котировки USD/SAR не изменились 0,00%, достигнув отметки 3,7501.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,26% до 89,30.