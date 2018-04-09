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Советник ЦБ Китая: нужно найти альтернативу трежерис
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Советник ЦБ Китая: нужно найти альтернативу трежерис 

Вести Экономика 31 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Китай должен лучше использовать средства страны, стремясь инвестировать свои резервы капитала в реальные активы, а не казначейские облигации США. Об этом заявил советник Центрального банка Китая, пишет Reuters.
Фото: EPA/PETER TREBITSCH
"Мы страна с низким доходом, но мы страна с высоким уровнем благосостояния… мы должны лучше использовать капитал. Вместо того, чтобы вкладывать средства в государственный долг США, лучше инвестировать в некоторые реальные активы", — сказал Фан Ганг, директор Национального института экономических исследований и член Комитета по денежно-кредитной политике Народного банка Китая, на Боаоском азиатском форуме, который проходит в эти дни в провинции Хайнань:
Фан также заявил, что долговая нагрузка Китая является серьезной проблемой, но это не приведет к финансовому кризису для страны, поскольку долг в основном является внутренним, а Китай имеет достаточные сбережения.
По его словам, излишек задолженности стал результатом предыдущего перегрева экономики.
Фан отметил, что норма сбережений в Китае составляет 44% ВВП, что дает стране достаточную подушку безопасности для борьбы с рисками.
Между тем, директор Института мировой экономики и политики при Академии общественных наук Китая Чжан Юйянь заявил, что Китай вряд ли будет продавать свои запасы казначейских облигаций США в качестве тактики в торговом споре.
"Что касается того, сократит ли Китай свои валютные резервы, как думают политики, я не знаю. Я лично считаю, что вероятность этого очень мала", — сказал Чжан в воскресенье в Боао.
По состоянию на конец января Китай держал около $1,17 трлн казначейских облигаций, что делает его вторым по величине владельцем государственных облигаций США после Федеральной резервной системы.
Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в марте выросли на $9 млрд до $3,143 трлн, показали в воскресенье данные Центробанка страны.
Как сообщали «Вести. Экономика», в январе агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что китайские чиновники, проводящие обзор валютных резервов, пришли к выводу, что рынок гособлигаций США становится менее привлекательным по сравнению с другими активами, а напряженность в торговых отношениях с США может стать причиной замедления или прекращения покупок американского долга. Однако Государственная администрация по валютному регулированию Китая (SAFE) опровергла эту информацию.
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