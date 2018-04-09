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В Китае обнаружили крупные запасы угля и газа
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В Китае обнаружили крупные запасы угля и газа 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: РИА Новости
В провинции Аньхой на востоке Китая найдены крупные месторождения угля и газа с запасми в 4,8 млрд тонн и 100 млрд кубометров соответственно, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.
Управление земельных и природных ресурсов провинции Аньхой сообщают, что запасы угля и газа найдены на угольном месторождении Хуайнань-Хуайбэй на севере провинции. Запасы природного газа оцениваются в 97,9 млрд кубометров, сообщает «Синьхуа».
Найденные запасы газа представляют собой угольный метан и сланцевый газ.
В мае прошлого года газета ВЗГЛЯД подробно писала о «новом энергетическом прорыве» Китая, который тогда сообщил, что первым в мире поднял со дна моря новое альтернативное топливо.
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