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Эрдоган сообщил о росте экспорта Турции с $36 до $160 млрд
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Эрдоган сообщил о росте экспорта Турции с $36 до $160 млрд 

RT на русском 45 минут назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об историческом росте экспорта страны.
«По состоянию на март 2018 года, экспорт Турции вырос с $36 до $160 млрд, что является историческим успехом», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.
По словам премьер-министра страны Бинали Йылдырымы на церемонии презентации системы стимулирования инвестиционных проектов, для Турции 2018-й станет годом роста производства и инвестиций, а 2019 — годом экономического рывка.
Ранее издание Bloomberg включило Турцию в рейтинг топ-10 «самых несчастных экономик» мира.
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