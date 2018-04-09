Эрдоган сообщил о росте экспорта Турции с $36 до $160 млрд 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об историческом росте экспорта страны.
«По состоянию на март 2018 года, экспорт Турции вырос с $36 до $160 млрд, что является историческим успехом», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.
По словам премьер-министра страны Бинали Йылдырымы на церемонии презентации системы стимулирования инвестиционных проектов, для Турции 2018-й станет годом роста производства и инвестиций, а 2019 — годом экономического рывка.
Ранее издание Bloomberg включило Турцию в рейтинг топ-10 «самых несчастных экономик» мира.