Эрдоган сообщил о росте экспорта Турции с $36 до $160 млрд

«По состоянию на март 2018 года, экспорт Турции вырос с $36 до $160 млрд, что является историческим успехом», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

По словам премьер-министра страны Бинали Йылдырымы на церемонии презентации системы стимулирования инвестиционных проектов, для Турции 2018-й станет годом роста производства и инвестиций, а 2019 — годом экономического рывка.

Ранее издание Bloomberg включило Турцию в рейтинг топ-10 «самых несчастных экономик» мира.