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Еврокомиссия: ЕС должен наращивать инвестиции в развитие блокчейна
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Еврокомиссия: ЕС должен наращивать инвестиции в развитие блокчейна 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Евросоюзу нужно наращивать инвестиции в развитие технологии блокчейн. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передаёт РИА «Новости».
«Европа должна двигаться вперёд, увеличивать инвестиции и усиливать сотрудничество в ряде ключевых сфер, таких как искусственный интеллект, блокчейн», — подчеркнули в ЕК.
Еврокомиссия отмечает, что в феврале 2018 года она запустила так называемый Наблюдательный пункт и форум ЕС по блокчейну и намерена инвестировать около 300 миллионов евро в проекты, которые поддерживают использование технологии блокчейн. Власти государств Евросоюза также активно подключились к поддержке развития в ЕС этой технологии, сообщили в ЕК.
Во вторник Еврокомиссия планирует «заложить фундамент» для создания специального «Европейского партнёрства в области блокчейна».
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