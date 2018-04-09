Еврокомиссия: ЕС должен наращивать инвестиции в развитие блокчейна

«Европа должна двигаться вперёд, увеличивать инвестиции и усиливать сотрудничество в ряде ключевых сфер, таких как искусственный интеллект, блокчейн», — подчеркнули в ЕК.

Еврокомиссия отмечает, что в феврале 2018 года она запустила так называемый Наблюдательный пункт и форум ЕС по блокчейну и намерена инвестировать около 300 миллионов евро в проекты, которые поддерживают использование технологии блокчейн. Власти государств Евросоюза также активно подключились к поддержке развития в ЕС этой технологии, сообщили в ЕК.

Во вторник Еврокомиссия планирует «заложить фундамент» для создания специального «Европейского партнёрства в области блокчейна».