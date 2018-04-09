Два экспортера. Чему российская газовая отрасль может поучиться у Канады

Канаду часто сравнивают с Россией в части климатических условий и огромных размеров. Однако у этих страны много сходств и в газовой отрасли: Канада готовится стать крупным игроком на рынке сжиженного природного газа в ближайшие пять-десять лет. Канадские запасы традиционного природного газа составляют 2,2 трлн кубометров и существенно уступают запасам в России, насчитывающим 50,5 трлн кубометров. При этом запасы нетрадиционного газа в Канаде достигают 30,8 трлн кубометров.

Наличие больших запасов газа, прежде всего нетрадиционного, подталкивает канадский бизнес к поиску способов его монетизации через производство СПГ с целью расширения географии продаж. При этом суммарный объем заявленных 30 СПГ-проектов достигает 250 млн тонн в год. Традиционных запасов газа хватит только на несколько лет их работы, и стабильная работа проектов в заявленных объемах возможна только при существенном росте добычи нетрадиционного газа.

Пока экспортно-ориентированные проекты ждут ребалансировки внешних рынков, быстро развиваются поставки СПГ для внутренних потребителей. По состоянию на конец 2017 года в Канаде построены шесть малотоннажных установок производства СПГ в объеме 376 тысяч тонн в год, и канадские производители тестируют даже экспортные поставки в Китай

Новые технологические решения позволяют стимулировать спрос на СПГ и обеспечивать развитие рыночной инфраструктуры, создавая условия для появления новых малотоннажных производств. Развитие технологий сжижения сделало рентабельным производство СПГ не только в больших проектах мощностью от 1 млн тонн в год, но и в средне-, а также малотоннажных (до 0,1 млн тонн в год) проектах.

При широко обсуждаемых масштабных планах производства десятков миллионов тонн СПГ к 2025 году, поставки малотоннажного СПГ на внутренний рынок лишь вскользь упоминаются в стратегиях российских компаний. «Новатэку» «Газпрому» интересны лишь промышленно развитые регионы европейской части России, в основном в сегменте газомоторного топлива. Объясняется это объемом спроса, плотностью населения и государственным регулированием цены регазифицированного газа, которое делает бессмысленным использование СПГ для газоснабжения. На конец 2017 года в России было построены малотоннажные производства мощностью 0,12 млн тонн в год, из них на внутренний рынок работали только семь производств мощностью 0,078 млн тонн в год. Это в пять раз меньше, чем в Канаде.

Впрочем, в случае реализации заявленных проектов компании «Газпром — Газомоторное топливо» — единого оператора по развитию рынка газомоторного топлива, объем производства СПГ на малотоннажных заводах «Газпрома» должен вырасти с 0,12 млн тонн в год в 2017 году до 1 млн тонн в год к 2022 году и 3 млн тонн в год к 2027 году. По нашим оценкам, в России такое производство можно реально увеличить в полтора раза в случае снятия ограничений, речь о которых пойдет ниже. Ключевой вопрос — конкурентоспособность мало— и среднетоннажного СПГ в различных сферах применения. Очевидно, что использование СПГ быстро растет в тех областях, где затраты на сжижение газа компенсируются преимуществами от его применения:

— газомоторное топливо — в этом сегменте СПГ не только имеет высокую экономическую привлекательность, поскольку он ощутимо дешевле дизельного топлива или бензинов, но и привлекательнее по своим экологическим характеристикам, так как обеспечивает снижение выбросов CO2, оксидов азота, твердых частиц. Большие перспективы СПГ имеет как топливо при добыче полезных ископаемых (что актуально и для Канады, и для России).

— газоснабжение удаленных потребителей — в тех случаях, когда строительство трубопроводов ограничено технически или неэффективно экономически;

— в генерации электроэнергии и тепла при замещении более дорогостоящих жидких углеводородных топлив (бензин, керосин, газойль, мазут) — чаще всего в удаленных и изолированных территориях;

— для оперативного удовлетворения пиковых всплесков потребления в локальных трубопроводных системах — это очень активно применяется в Канаде.

Объемы мало— и среднетоннажного производства СПГ в Канаде выше чем в России, при том, что запасы природного газа и рынок его потребления в разы ниже. Это не только свидетельствует о большом потенциале использования СПГ в России, но и заставляет внимательнее присмотреться к особенностям канадского регулирования данного сегмента, тем более, что как и в России, в Канаде есть целый набор факторов, неблагоприятствующих развитию СПГ. В первую очередь это удаленность месторождений от побережья и недостаточно развитая инфраструктура транспортировки газа.

Государственная политика в отношении экспортных СПГ-проектов в Канаде достаточно либеральная — нет никаких реальных ограничений на инвестиции в этот бизнес и на экспорт. В Канаде уже действуют ряд малотоннажных и планируется ряд крупно— и среднетоннажных заводов СПГ с участием китайского капитала. Участие китайского капитала создает условия выхода канадского СПГ на быстро растущий рынок потребления газа в Китае. Канадские совладельцы привлекают китайские инвестиции и постепенно налаживают каналы поставок в криогенных цистернах, начав первые поставки в Китай. В России есть пока только один пример участия китайского капитала в проекте СПГ — Ямал-СПГ.

Российским компаниям стоит активно использовать канадский опыт и, пользуясь общей границей, монетизировать собственные газовые запасы экспортом малотоннажного СПГ в Китай и приграничные районы Европы, создавая зону доминирования российского СПГ в приграничных областях. Подобная стратегия является чуть ли не единственно реализуемой для освоения газовых месторождений Восточной Сибири, которые остались без доступа к газопроводу Сила Сибири.

При этом понятно, что объемы производства малотоннажного СПГ в России даже в самом оптимистичном сценарии не смогут оказать влияние на рыночные позиции крупных российских компаний — таких, как «Газпром» и «Новатэк» — в силу своей малой мощности, ограниченности радиуса транспортировки и рынков сбыта. Государственным органам власти стоило бы также серьезно задуматься об упрощении экспорта СПГ с малотоннажных установок (производительностью до 80 000 тонн в год). Это может выражаться как в исключении их из-под действия закона «Об экспорте газа», так и в выдаче специальных разрешений на экспорт газа от правительства России , например, путем создания реестра малотоннажных производств.