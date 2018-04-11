Рынок нефти перегрет, но «быкам» это не мешает, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»

Баррель Brent достиг пика на уровне $71,34 и незначительно скорректировался. Сегодня утром североморская смесь торгуется по $70,75 и сохраняет настрой на продолжение подъема.

Данные от Американского института нефти оказались неожиданными для инвесторов. Запасы черного золота за неделю к 6 апреля выросли на 1,76 млн баррелей при том, что средний прогноз рынка предполагал снижение на 1,25-1,50 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,01 млн баррелей, запасы дистиллятов упали на 3,85 млн баррелей.

В других условиях цены снизились бы, но у нефтяного сектора достаточно положительных катализаторов, чтобы позволить себе не обращать внимания на этот отчет. Совпало сразу несколько драйверов, которые вылились в итоге в мощный стимул для покупок нефти. С одной стороны, пауза в торговых войнах между Китаем США . Все хорошо понимают, что это только кофе-брейк, и после перерыва стороны вернутся к взаимному ужесточению торговых условий — пути назад уже нет. С другой — сирийский фактор и опасения инвесторов относительно осложнения геополитического фона способствуют разгулу спекулянтов в нефти. Третий катализатор заключается в данных EIA, которые предполагают более сдержанный, чем ожидалось ранее, рост добычи нефти в США в текущем году.