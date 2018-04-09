Союз российских пивоваров выступает за взвешенный подход в принятии решений по регулированию пивоварения

5 апреля в рамках пресс-конференции «Пивоваренный рынок России . Итоги 2017. Перспективы 2018» представители компаний-членов Союза российских пивоваров рассказали о текущей ситуации на рынке пива, перспективных сегментах и каналах продаж, вкладе пивоваров в экономику страны и актуальных вопросах законодательного регулирования отрасли.

В 2017 году падение рынка составило около 5%. Главной причиной спада стало ограничение производства и оборота пива в ПЭТ-упаковке объемом более 1,5 литра. С 2009 года рынок пива сократился на 34,7% (данные Росстата ), средняя цена за литр произведенной в России продукции возросла более чем вдвое и достигла 108,3 рублей. Это итог чрезмерного законодательного регулирования пивоваренной отрасли.

В 2017 году пивовары заплатили 154,4 млрд рублей акцизами, что на 2,2% больше, чем в 2016 году. При этом акцизные сборы увеличиваются меньшими темпами, чем ожидалось, из-за сокращения рынка.

На фоне общего падения рынка пива сегмент безалкогольного пива демонстрирует стабильную положительную динамику. Сегодня в РФ более 70 марок безалкогольного пива. Это вдвое больше, чем пару лет назад.

Развитие безалкогольных пивных брендов отвечает задачам государства по снижению злоупотребления алкоголем и соответствует тренду на здоровый образ жизни. Пивовары инвестируют значительные средства в развитие производства безалкогольного пива, торговый маркетинг и бренд-маркетинг.

Для того чтобы переломить общую негативную динамику, обеспечить максимальную прозрачность отрасли и высокую собираемость акцизов, необходимо изменить в целом подход к ее регулированию.

На данный момент назрела необходимость модернизации Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с целью введения раздельного регулирования производства и оборота алкогольной продукции с учетом особенностейразличных категорий алкогольных напитков.

Введение дополнительных ограничений и инструментов контроля не оправдано. Так эффект от маркировки и лицензирования негативно скажется на развитии отрасли. Это избыточные меры: для пивоваров уже внедрена система ЕГАИС, которая обеспечивает прослеживаемость продукции от производителя до торговой точки.

Андрей ГУБКА, Председатель Совета Союза российских пивоваров: «Из-за постоянно растущего числа ограничений объем пивоваренного рынка падает, и за последние 10 лет он сократился на 34,7%. На негативную динамику оказали влияние рост акциза на 200% в 2010 году и темпы его роста в последующие годы, а также законодательные ограничения, такие как запрет на рекламу, ограничение продаж, запрет на ПЭТ объемом более 1,5 л, который и стал основной причиной падения рынка в прошлом году».

Ораз ДУРДЫЕВ , Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям, член совета директоров AB Inbev Efes: «В 2017 году доля безалкогольного пива на рынке увеличилась на 16,2% и заняла 1,4% всего российского рынка пива (данные ритейл-аудита Nielsen в отношении рынка „Городская Россия“). На развитие этого сегмента влияет стремление потребителей к более здоровому образу жизни, государственная политика по снижению злоупотребления алкоголем и социальная ответственность пивоваров. Потенциал у сегмента огромный: в Германии , например, на безалкогольное пиво приходится 7% рынка. Конечно, производить такой продукт сложнее и дороже, но для отрасли это стратегические инвестиции».

Кирилл БОЛМАТОВ , Директор по корпоративным отношениям HEINEKEN

Алексей КЕДРИН , Вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group: «С учетом текущей ситуации в пивоваренной отрасли крайне важны взвешенный подход к регулированию и конструктивный диалог пивоваров с Правительством Российской Федерации . Введение обсуждаемых дополнительных мер контроля — маркировки и лицензирования — не принесет ожидаемого эффекта. Чтобы изменить негативную динамику рынка, необходимо актуализировать законодательство с учетом новых реалий и особенностей производства, оборота, хранения и потребления различных категорий алкогольных напитков».

09.04.2018 15:50:00