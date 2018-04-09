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«Газпром» и OMV обсудили «Северный поток-2»
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«Газпром» и OMV обсудили «Северный поток — 2» 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатели правлений "Газпрома" и OMV Алексей Миллер и Райнер Зеле обсудили реализацию проекта "Северный поток — 2", говорится в сообщении российского холдинга.
В "Газпроме" отметили, что в настоящее время продолжаются процедуры получения разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.
В ходе встречи Миллера и Зеле также было отмечено, что Австрия в 2018 году нарастила потребление российского газа на 77,2%: с 1 января по 8 апреля "Газпром" экспортировал в Австрию 3,7 млрд куб. м газа.
Также стало известно, что в ходе встречи стороны уделили особое внимание высокой надежности поставок. В том числе, в период пиковых холодов в Европе в конце февраля — начале марта, когда только "Газпром" смог оперативно нарастить поставки и обеспечить потребителей необходимыми объемами газа.
В 2017 году "Газпром" установил исторический рекорд по объему экспорта в Австрию — 9,1 млрд куб. м газа, что на 50,3% (3 млрд куб. м) превышает показатель 2016 года.
Ранее сообщалось, что Миллер обсудил с главой Snam взаимодействие по "Турецкому потоку".
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