«Газпром» и OMV обсудили «Северный поток — 2»

В "Газпроме" отметили, что в настоящее время продолжаются процедуры получения разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.

В ходе встречи Миллера и Зеле также было отмечено, что Австрия в 2018 году нарастила потребление российского газа на 77,2%: с 1 января по 8 апреля "Газпром" экспортировал в Австрию 3,7 млрд куб. м газа.

Также стало известно, что в ходе встречи стороны уделили особое внимание высокой надежности поставок. В том числе, в период пиковых холодов в Европе в конце февраля — начале марта, когда только "Газпром" смог оперативно нарастить поставки и обеспечить потребителей необходимыми объемами газа.

В 2017 году "Газпром" установил исторический рекорд по объему экспорта в Австрию — 9,1 млрд куб. м газа, что на 50,3% (3 млрд куб. м) превышает показатель 2016 года.

Ранее сообщалось, что Миллер обсудил с главой Snam взаимодействие по "Турецкому потоку".