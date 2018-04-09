Министр здравоохранения Башкирии сообщил о снижении смертности в регионе

Министр здравоохранения Анвар Бакиров на заседании в правительстве республике Анвар Бакиров в Правительстве РБ доложил о снижении смертности. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По его словам, смертность в республике от всех причин снизилась на 4%, смертность трудоспособного населения снизилась на 9%. В том числе, зарегистрировано снижение смертности от болезней системы кровообращения, туберкулеза, суицидов. Также достигнут целевой показатель смертности от ДТП.

Анвар Бакиров рассказал, что снижение смертности от болезней системы кровообращения на протяжении последних пяти лет связано с отлаженной работой сосудистых центров и внедрением Модульной программы сохранения здоровья в Башкирии

В своем выступлении министр также отметил рост показателя ожидаемой продолжительности жизни в республике. По данным Росстат в 2017 году данный показатель составил 71,73 года, а рост продолжительности за последние три года составил 2,4%.