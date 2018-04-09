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Halifax: цены на дома в Британии выросли на 2,7%
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Halifax: цены на дома в Британии выросли на 2,7% 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Цены на жилье в Британии за первые три месяца 2018 года выросли сильнее ожиданий, рост составил 2,7%, согласно данным ипотечного кредитора Halifax.
EPA/ANDY RAIN
В месячном выражении цены выросли на 1,5% в марте по сравнению с февралем, что является самым быстрым ростом с августа прошлого года. Оба увеличения оказались сильнее прогнозов в опросе экономистов Reuters. Тем не менее, цены на жилье все еще растут гораздо медленнее, чем до референдума в 2016 году о выходе Великобритании из состава Европейского союза, что негативно отразилось на домохозяйствах в плане их платежеспособности, поскольку, поскольку падение фунта подтолкнуло инфляцию. По данным Halifax цены росли примерно на 10% в год до голосования по Brexit. Ожидается, что дефицит домов для продажи продолжит поддерживать рынок, и в Halifax ожидают, что рост цен останется близким к 3% в ближайшие месяцы. Конкурирующий ипотечный кредитор Nationwide заявил, что его показатель цен на жилье продемонстрировал самый маленький рост за семь месяцев в марте, увеличившись на 2,1% в годовом выражении.
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