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Ван Цишань встретился с премьер-министром Сингапура
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Ван Цишань встретился с премьер-министром Сингапура 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — Заместитель председателя КНР Ван Цишань в понедельник в Пекине встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сиен Луном.
Ван Цишань отметил, что отношения между Китаем и Сингапуром имеют стратегическое и перспективное значение, и двустороннее сотрудничество является взаимовыгодным.
Китай готов вместе с Сингапуром учиться друг у друга и продвигать всестороннее развитие двусторонних отношений, заявил Ван Цишань.
Ван Цишань сказал, что развитие Китая неотделимо от мира, и мировое развитие неотделимо от Китая. Китай неизменно продолжит расширять открытость до более высокого уровня.
Ли Сиен Лун отметил благоприятное развитие китайско-сингапурских отношений. Сингапур рад видеть позитивную роль Китая в создании системы глобального управления.
Сингапур готов усиливать состыковку своих стратегий развития с Китаем, а также углублять двустороннее прагматическое сотрудничество во всех сферах, заявил Ли Сиен Лун. -0-
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