Ван Цишань встретился с премьер-министром Сингапура

Ван Цишань отметил, что отношения между Китаем и Сингапуром имеют стратегическое и перспективное значение, и двустороннее сотрудничество является взаимовыгодным.

Китай готов вместе с Сингапуром учиться друг у друга и продвигать всестороннее развитие двусторонних отношений, заявил Ван Цишань.

Ван Цишань сказал, что развитие Китая неотделимо от мира, и мировое развитие неотделимо от Китая. Китай неизменно продолжит расширять открытость до более высокого уровня.

Ли Сиен Лун отметил благоприятное развитие китайско-сингапурских отношений. Сингапур рад видеть позитивную роль Китая в создании системы глобального управления.

Сингапур готов усиливать состыковку своих стратегий развития с Китаем, а также углублять двустороннее прагматическое сотрудничество во всех сферах, заявил Ли Сиен Лун. -0-