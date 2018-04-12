ЦБ выполнит план Минфина по покупке валюты

"Центральный банк проводит операции строго в рамках заявок Минфина. Но расписание операций может изменяться, потому что может изменяться ситуация. Например, валютный рынок может быть просто небольшим, а те операции могут изменить его характер, могут повысить волатильность. В таких ситуациях ЦБ может не проводить или уменьшать объемы операций. Это может случаться в предпраздничные дни, перед выходными днями", — отметил Липин.

"Заявки Минфина будем выполнять и здесь каких-то рисков невыполнения мы не видим", — подчеркнул он.

Минфин не будет менять планы по покупке валюты на внутреннем рынке. Ситуация на рынке — под контролем, заявил накануне министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Безусловно, ситуация на валютном рынке сейчас достаточно волатильна. Тем не менее Центральный банк и министерство финансов обеспечивают контроль за ситуацией, — отметил Силуанов. — Одним из элементов такого воздействия было то, что мы, несмотря на необходимость покупки валюты в определенных объемах, которые мы доводим до казначейства, казначейство — до Центрального банка, эти покупки не осуществлялись и будут осуществлены в более поздний момент, с тем чтобы не оказывать дополнительное влияние на ситуацию на валютном рынке".

Силуанов отметил, что благодаря высоким ценам на нефть ожидаются сверхдоходы в размере 2% ВВП, или 2 трлн руб., и они будут направлены на покупку валюты для пополнения суверенного фонда.

Минфин 4 апреля — за 2 дня до санкций — объявил о планах направить 240,7 млрд руб. на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке с 6 апреля по 8 мая. Ежедневный объем покупки составит 11,5 млрд руб., сообщали ранее "Вести. Экономика".

Объем покупок валюты до новых санкций приближался к рекордным значениям. Самый значительный объем отмечен в феврале — 298,1 млрд руб. (15,7 млрд руб. ежедневно) против 203,9 млрд руб. (12,7 млрд руб. ежедневно) в декабре 2017 г. и 257,1 млрд руб. (15,1 млрд руб. в день) в январе.

В марте Минфин закупил валюту на 192,5 млрд руб. (9,6 млрд руб. в день).

С 2018 г. валюта покупается по бюджетному правилу, действующему с 1 января.

В соответствии с правилом дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при цене нефти Urals выше $40 за баррель, заложенных в бюджете, направляются на пополнение резервов через покупку валюты.