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Минфин не намерен пересматривать месячный объем покупок валюты
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Минфин не намерен пересматривать месячный объем покупок валюты 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минфин РФ, приостановив покупку валюты из-за ослабления рубля, пока не намерен пересматривать месячный объем операций, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Мы с Центральным банком вместе скоординируемся. Пока мы не планируем изменений", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможном изменении общего месячного объема закупок валюты Минфином из-за отказа от таких операций на фоне резкого ослабления рубля.
"ЦБ как наш агент будет покупать (валюту — ред.) в зависимости от складывающейся ситуации", — сказал он.
Банк России не покупал в понедельник валюту для Минфина на внутреннем рынке, свидетельствуют данные регулятора. Как пояснили РИА Новости в ЦБ, расписание покупки валюты для министерства в рамках бюджетного правила может меняться в отдельные дни в случае высокой волатильности на рынке, однако такое изменение графика не влечет за собой снижения объявленного месячного объема. Минфин ранее сообщал, что с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 240,7 миллиарда рублей.
"Конечно, если сейчас спрос идет на валюту, зачем нам его дополнительно подогревать? Поэтому будем действовать, исходя из принципов разумности", — заявил министр.
Он выразил надежду, что после того, как геополитическая напряженность снизится, ситуация придет в норму. «Эта геополитическая напряженность — конечно, хотелось бы, чтобы она каким-то образом положительным разрешилась. Соответственно это снизит давление на рубль и снизит нервозность на рынках», — сказал Силуанов. При этом он затруднился сказать, как будет дальше развиваться ситуация.
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