В России в пять раз вырос объем цифровой экономики

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров во время коллегии ведомства сообщил, что за последние пять лет объем цифровой экономики в России вырос в пять раз, достигнув 4,3 триллиона рублей, пишет ТАСС

Никифоров рассказал, что в 2012 году на цифровую экономику приходилось около 1% ВВП, теперь этот объем вырос в пять раз. Кроме того, существенно выросли объемы рынков, связанных с интернетом — с 10 до 24 процентов. Также стало в разы больше граждан, которые работают в сфере интернет-экономики.

Также министр сообщил, что в прошлом году число пользователей рунета составляло почти 88 миллионов. Электронная коммерция выросла в три раза, производство контента — почти в девять. Он отметил, что данные говорят о том, что граждане хотели бы получать качественный контент и имеют средства, чтобы заплатить за него.

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