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Рейтинг Подмосковья повышен до инвестиционного уровня
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Рейтинг Подмосковья повышен до инвестиционного уровня 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты отмечают, что высокая оценка связана со здоровой бюджетной ситуацией на территории региона.
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинги Московской области до инвестиционной категории.
Кандидат политических наук, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв назвал повышение рейтинга Московской области вполне закономерным.
— Московская область является лидером по экономическому развитию среди регионов России, не обладающих крупными запасами сырья. «В Московскую область вкладывать безопасно», — говорит нам это агентство. Потому что это большая экономика, которая в любом случае не утонет, даже если внешние условия изменятся к худшему, — отметил эксперт в интервью «Радио 1».
По словам эксперта, в регионе не наблюдается экономических проблем уже на протяжении нескольких лет.
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