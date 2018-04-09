Рейтинг Подмосковья повышен до инвестиционного уровня

Эксперты отмечают, что высокая оценка связана со здоровой бюджетной ситуацией на территории региона.

Кандидат политических наук, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв назвал повышение рейтинга Московской области вполне закономерным.

— Московская область является лидером по экономическому развитию среди регионов России , не обладающих крупными запасами сырья. «В Московскую область вкладывать безопасно», — говорит нам это агентство. Потому что это большая экономика, которая в любом случае не утонет, даже если внешние условия изменятся к худшему, — отметил эксперт в интервью «Радио 1».

По словам эксперта, в регионе не наблюдается экономических проблем уже на протяжении нескольких лет.