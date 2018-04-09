Ткачев озвучил планы на урожай зерновых

Ткачев ожидает урожай зерна в России выше 100 млн тонн

Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным , что урожай зерна в 2018 году при хорошей погоде может превысить 100 млн тонн. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"При хорошей погоде, если все будет нормально, думаю, что мы выйдем на достаточно приличный урожай в этом году — за 100 млн И конечно, мы очень надеемся, что доходы крестьян увеличатся", — сказал Ткачев.

Он также добавил, что практически все хозяйства не хуже уровня прошлого года, а по каким-то позициям лучше.

"Удобрения, кстати, снизились в цене, это очень радует", — отметил Ткачев.

Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил работников АПК за рекордный урожай.