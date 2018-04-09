Ещё
Ткачев озвучил планы на урожай зерновых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ткачев ожидает урожай зерна в России выше 100 млн тонн 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что урожай зерна в 2018 году при хорошей погоде может превысить 100 млн тонн. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"При хорошей погоде, если все будет нормально, думаю, что мы выйдем на достаточно приличный урожай в этом году — за 100 млн И конечно, мы очень надеемся, что доходы крестьян увеличатся", — сказал Ткачев.
Он также добавил, что практически все хозяйства не хуже уровня прошлого года, а по каким-то позициям лучше.
"Удобрения, кстати, снизились в цене, это очень радует", — отметил Ткачев.
Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил работников АПК за рекордный урожай.
Газета.Ru: последние новости
Медведев поручил увеличить резервный фонд правительства "Газпром" и OMV обсудили "Северный поток - 2" Еврокомиссия поддержит Украину в споре с "Газпромом"
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России683
Акции Сбербанка рухнули154
России предсказали века «геополитического одиночества»165
Путин поговорил с Меркель41
Авиаудару по Сирии нашли объяснение21
Видео
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение