Рынок акций Индии закрылся ростом, Nifty 50 прибавил 0,46%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов S&P BSE Consumer Durables, S&P BSE Oil&Gas и товаров повседневного спроса.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 поднялся на 0,46%, индекс BSE Sensex 30 поднялся на 0,48%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции AXIS Bank Ltd (NS:AXBK), которые подорожали на 17,20 п. (3,44%), закрывшись на отметке в 519,30. Котировки Bharat Petroleum (NS:BPCL) выросли на 16,40 п. (3,78%), завершив торги на уровне 450,35. Бумаги Hindustan Petroleum (NS:HPCL) выросли в цене на 12,05 п. (3,40%), закрывшись на отметке 366,80.

Лидерами падения стали акции Zee Entertainment Enterprises (NS:ZEE), цена которых упала на 12,50 п. (2,14%), завершив сессию на отметке 571,80. Акции Lupin (NS:LUPN) поднялись на 14,55 п. (1,80%), закрывшись на уровне 793,85, а Tata Motors Ltd (NS:TAMO) снизились в цене на 5,85 п. (1,61%) и завершили торги на отметке 358,30.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Axis Bank (BO:AXBK), которые подорожали на 3,44% до отметки 517,90, Mahindra&Mahindra (BO:MAHM), которые набрали 2,15%, закрывшись на уровне 786,00, а также акции ITC (BO:ITC), которые повысились на 2,05%, завершив сессию на отметке 265,95.

Лидерами падения стали акции Tata Motors Ltd DVR (BO:TAMdv), которые снизились в цене на 2,11%, закрывшись на отметке 202,05. Акции компании Infosys (BO:INFY) потеряли 1,62% и завершили сессию на уровне 1.110,95. Котировки Tata Motors Ltd (BO:TAMO) снизились в цене на 1,53% до отметки 358,30.

На фондовой бирже Индии количество подорожавших бумаг (953) превысило количество закрывшихся в минусе (648), а котировки 45 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1600 компаний подорожали, 1055 снизились, a 150 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, вырос на 0,81% до отметки 14.8675.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,37%, или 5,00, достигнув отметки $1.331,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,32%, или 0,20, до $62,26 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,55%, или 0,37, до отметки $67,48 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR выросла на 0,18% до 65,035, а котировки EUR/INR повысились на 0,03%, достигнув отметки 79,7663.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,13% до 89,94.