Экономист предположил, когда остановится падение рубля

Сергей Хестанов — доцент кафедры факультета финансов и банковского дела РАНХиГС — рассказал, почему российский рубль падает, и что с ним будет в дальнейшем.

По его мнению, национальная валюта обвалилась после новостей о введении США новых санкций в отношении российских бизнесменов, передаёт телеканал «360».

«То, что сейчас происходит с курсом рубля, является классической реакцией рынка на неожиданную отрицательную новость», — убеждён эксперт.

Кроме того, он считает, что последние полтора года курс рубля относительно уровня цен на «чёрное золото» и так выглядел немного завышенным. Кроме того, ослабление российской валюты связано и с прошедшими недавно выборами президента РФ.

«Обычно перед выборами национальная валюта всегда укрепляется, после выборов всегда слабеет, — подчеркнул Хестанов. — Причём это тенденция не только характерна для России , она проявляется в большинстве стран. Потому что перед выборами обычно стараются избирателя не раздражать. И наоборот, когда выборы прошли, то все необходимые, не всегда приятные решения, как правило, применяются, и национальная валюта слабеет».

Специалист в области фондовых рынков и финансового инжиниринга полагает, что в ближайшее время курс доллара остановится на отметке в 62-63 рубля.

«Такие цены выгодны большинству российских экспортеров. Если смотреть на перспективу, то курс доллара и евро будут зависть от цены на нефть, внешнеполитической обстановки и темпов роста российской экономики», — резюмировал экономист.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Банк России опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 11 апреля. Обе основные валюты были сильно повышены в цене.

Так, в среду стоимость доллара преодолеет отметку в 60 руб., составив 62,3699 рубля, что на 3,8 руб. больше заявленного на сегодня курса доллара.

В свою очередь, ощутимый рост показал и курс евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 76,8522 рубля, и это больше сегодняшнего курса евро сразу на 5 рублей.

Напомним, в течение дня на Московской бирже курсы основных мировых валют показали заметный рост по сравнению с началом торгов.

Так, курс доллара добрался до отметки 63,55, а курс евро стоил 78,43, что является наивысшим показателем с 2016 года.

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