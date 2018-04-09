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РАЭК: Вклад мобильной экономики в ВВП России составил 3,8% в 2017 г.
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РАЭК: Вклад мобильной экономики в ВВП России составил 3,8% в 2017 г. 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Россия занимает пятое место в мире по количеству скачиваемых пользователями мобильных приложений, вклад мобильной экономики во внутренний валовый продукт (ВВП) России составил 3,8% в 2017 г. Об сообщил в ходе коллегии министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.
«Россия — пятая в мире страна по количеству скачиваемых приложений, и вообще экосистема мобильной экономики «генерит» такую массу денег, которая больше ВВП Белоруссии или Словении. Мобильная экономика в 2017 г. обеспечила 3,8% ВВП Российской Федерации», — сказал С. Плуготаренко.
Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) создана в 2006 г. Ее основная миссия — формирование цивилизованного рынка электронных коммуникаций, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие нормативно-правового поля по защите интересов участников рынка. На сегодняшний день ассоциация объединяет более 150 игроков рынка электронных коммуникаций.
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