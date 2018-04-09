Вашему вниманию будут представлены:
— характеристика мирового рынка бумаги и картона,
— объемы мировой торговли и потребление сырья,
— характеристики российских компаний-производителей бумаги и картона,
— экспорт и импорт продукции,
— динамика цен производителей,
— характеристика и тенденции развития отраслей-поставщиков всех видов сырья,
— основные тенденции развития российского рынка тарного картона и картонной упаковки и прогнозы до 2020 года.
Обзор также включает описание профилей крупнейших производителей тары и упаковки из бумаги и картона. Особо отмечены явления, оказывающие влияние на состояние и развитие отрасли: ее драйверы и сдерживающие факторы.
Вопросы о приобретении Аналитического обзора «Рынок упаковки из бумаги и картона» можно задать по телефонам: +7 (916) 085-21-81 (Валерия), +7 (965) 432-06-76 (Николай).