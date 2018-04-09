Уважаемые коллеги, отраслевое Интернет-издание «ИнформУпак» представляет Аналитический обзор «Рынок упаковки из бумаги и картона» — маркетинговое исследование о состоянии российского…

Вашему вниманию будут представлены:

— характеристика мирового рынка бумаги и картона,

— объемы мировой торговли и потребление сырья,

— характеристики российских компаний-производителей бумаги и картона,

— экспорт и импорт продукции,

— динамика цен производителей,

— характеристика и тенденции развития отраслей-поставщиков всех видов сырья,

— основные тенденции развития российского рынка тарного картона и картонной упаковки и прогнозы до 2020 года.

Обзор также включает описание профилей крупнейших производителей тары и упаковки из бумаги и картона. Особо отмечены явления, оказывающие влияние на состояние и развитие отрасли: ее драйверы и сдерживающие факторы.

Вопросы о приобретении Аналитического обзора «Рынок упаковки из бумаги и картона» можно задать по телефонам: +7 (916) 085-21-81 (Валерия), +7 (965) 432-06-76 (Николай).