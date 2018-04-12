Страхи по поводу Сирии потрясли фондовые биржи

У фондовых бирж появилась в среду еще одна причина для опасений на фоне роста напряженности между Соединенными Штатами Россией , что и заставило инвесторов искать надежные позиции, а также отодвинуло на второй план ослабление глобальной протекционистской риторики. Доллар стал двигаться вниз, когда трейдеры начали готовиться к публикации последних данных об инфляции в Соединенных Штатах.

То, что началось в целом как осторожная торговля, быстро превратилось в бегство от рисков после публикации в «Твиттере» заявления президента Дональда Трампа о том, что Россия «должна готовиться» к ракетному удару США по Сирии из-за предполагаемой химической атаки. Американские фондовые фьючерсы и европейские акции упали, что свело на нет большую часть роста в течение предыдущего дня. Бегство в направлении более качественных активов вызвало скачок в цене на золото, государственные облигации и японскую иену. Акции развивающихся рынков упали вместе со своими валютами. Сырьевые товары сохранили хорошую поддержку, цена нефть марки WTI выросла, а цена на алюминий устремилась к самым высоким отметкам с января нынешнего года.

А еще раньше на фондовых биржах в Азии реакция была смешанной — индексы в Китае и в Гонконге показали самый высокий рост после того, как глава Народного банка Китая И Ган представил больше деталей по поводу обещаний об открытии второй по размеру экономики в мире.

Это заявление было сделано на фоне дальнейшего ослабления напряженности в торговых отношениях с Соединенными Штатами, однако озабоченность по поводу протекционизма была отодвинуты в сторону связи с увеличением стресса вокруг Сирии. Трамп усилил подготовку к ответу США на использование в Сирии химического оружия, что лишь повысило напряженность в отношениях с Россией, которая утверждает, что такой атаки не было.

Российская валюта опустилась на самый низкий уровень за последние 16 месяцев, а цена на местные долговые обязательства достигла самых высоких значений с ноября прошлого года. Стоимость страхование российских долларовых долгов от дефолта подскочила до самого высокого уровня с августа прошлого года.

Рост цен в других областях может предоставить следующее по счету объяснение поведения процентных ставок в крупнейшей экономике мира. Рынки внимательно следят за инфляционным давлением, которое может увеличиться, и такой шаг может иметь последствия для всех активов, поскольку синхронизированный рост на фоне глобального «бычьего» ралли показывает признаки созревания.

Вот перечень важнейших событий, ожидаемых на этой неделе:

В среду должен быть опубликован Индекс потребительских цен, а также отчеты о заседании Комитета по операциям на открытом рынке Федрезерва

В пятницу должны быть опубликованы данные о прибыли за первый квартал компаний JPMorgan Chase&Co, а также Citigroup Inc.

Основные события на рынках:

Фондовые рынки

Индекс Stoxx Europe 600 Index потерял 0,7% на 15:53 по нью-йоркскому времени, и это самое значительное падение за более чем две недели.

Фьючерсы в индексе S&P 500 упали на 0,9%.

Фондовый индекс MSCI All-Country World Index опустился на 0,1%.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,1%.

Немецкий индекс DAX снизился на 0,9%, это самое большое снижение за почти три недели.

Индекс MSCI Emerging Market снизился на 0,2%.

Индекс MSCI Asia Pacific сократился менее чем на 0,05%

Валюты

Индекс Bloomberg Dollar Spot Index сократился менее чем на 0,05% и оказался на самом низком уровне за последние две недели.

Евро вырос на 0,2% до уровня 1,2377 по отношению к доллару, и это самый большой рост за последние две недели.

Британский фунт снизился менее чем на 0,05% до отметки 1,417 по отношению к доллару.

Японская иена выросла на 0,4% до уровня 106,82 иены за доллар.

Облигации

Доходность 10-летних облигаций сократилась на три базисных пункта и составила 2,77% — это самый низкий уровень за период, превышающий две недели.

Доходность 10-летних немецких облигаций снизилась на два процентных пункта и составила 0,49%, что является самым низким показателем за три месяца.

Британские 10-летние облигации потеряли три базисных пункта и оказались на уровне 1,374%. Это самое значительное падение по отношению к самому значительнму снижению за две недели.

Сырьевые товары

Цена нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,1% и составила 66,21 долларов за баррель — это самый высокий показатель за последние почти три года.

Цена на медь осталась без изменений — 3,14 доллара за фунт, это самый высокий показатель за четыре недели.

Цена на золото выросла до отметки 1349,65 за унцию, что является самым значительным ростом за период свыше двух недель по отношению к самому большому росту за более чем неделю.