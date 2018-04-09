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Рынок бумаги и картона в России. Реалии и перспективы.
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Рынок бумаги и картона в России. Реалии и перспективы. 

ИнформУпак 38 минут назад
Обзор подготовлен аналитиками платформы Upacknet.ru и содержит актуальные сведения об объеме рынка, темпах роста, основных тенденциях и других ключевых факторах, а также перспективах развития рынка на ближайшие два года. Кроме этого, в нем содержится информация о крупнейших производителях тары и упаковки из бумаги и картона. Особо отмечены явления, оказывающие влияние на состояние и развитие отрасли: ее драйверы и сдерживающие факторы.
Вашему вниманию представлены:
· характеристика мирового рынка бумаги и картона,
· объемы мировой торговли и потребление сырья,
· характеристики российских компаний-производителей бумаги и картона,
· экспорт и импорт продукции,
· динамика цен производителей,
· характеристика и тенденции развития отраслей-поставщиков всех видов сырья,
· основные тенденции развития российского рынка тарного картона и картонной упаковки и прогнозы до 2020 года.
Исследование включает данные за десятилетний период (2007 г. — 3 квартал 2017 г.).
В обзоре Вы также найдете описание профилей крупнейших производителей тары и упаковки из бумаги и картона. Особо отмечены явления, оказывающие влияние на состояние и развитие отрасли: ее драйверы и сдерживающие факторы.
https://informupack.ru  09.04.2018 13:06:00
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