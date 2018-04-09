Рынок бумаги и картона в России. Реалии и перспективы.

Обзор подготовлен аналитиками платформы Upacknet.ru и содержит актуальные сведения об объеме рынка, темпах роста, основных тенденциях и других ключевых факторах, а также перспективах развития рынка на ближайшие два года. Кроме этого, в нем содержится информация о крупнейших производителях тары и упаковки из бумаги и картона. Особо отмечены явления, оказывающие влияние на состояние и развитие отрасли: ее драйверы и сдерживающие факторы.

Вашему вниманию представлены:

· характеристика мирового рынка бумаги и картона,

· объемы мировой торговли и потребление сырья,

· характеристики российских компаний-производителей бумаги и картона,

· экспорт и импорт продукции,

· динамика цен производителей,

· характеристика и тенденции развития отраслей-поставщиков всех видов сырья,

· основные тенденции развития российского рынка тарного картона и картонной упаковки и прогнозы до 2020 года.

Исследование включает данные за десятилетний период (2007 г. — 3 квартал 2017 г.).

В обзоре Вы также найдете описание профилей крупнейших производителей тары и упаковки из бумаги и картона. Особо отмечены явления, оказывающие влияние на состояние и развитие отрасли: ее драйверы и сдерживающие факторы.

https://informupack.ru 09.04.2018 13:06:00