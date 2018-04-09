Гендиректор РФПИ оценил долю государства в экономике более чем в 50%

«Доля государства более чем 50% в экономике это, безусловно, очень много, ее надо снижать», — сказал Дмитриев.

Этого нужно добиваться в том числе путем продажи непрофильных активов, отметил Дмитриев. «Но тем не менее в ряде секторов госкомпании останутся, и там важно просто повышать качество управления», — добавил он.