Гендиректор РФПИ оценил долю государства в экономике более чем в 50% 

Доля государства в российской экономике превышает 50%, и ее необходимо снижать, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью «России 24».
«Доля государства более чем 50% в экономике это, безусловно, очень много, ее надо снижать», — сказал Дмитриев.
Этого нужно добиваться в том числе путем продажи непрофильных активов, отметил Дмитриев. «Но тем не менее в ряде секторов госкомпании останутся, и там важно просто повышать качество управления», — добавил он.
Министр экономического развития Максим Орешкин на Госсовете по развитию конкуренции говорил, что в 2017 г. доля государства в экономике увеличилась и приблизилась к 50%. Федеральная антимонопольная служба ранее сообщала, за 10 лет с 2005 г. госсектор удвоился и достиг 70% экономики.