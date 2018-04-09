ФРС удвоила долг США и теперь ждет долгового кризиса

Москва , 9 апреля — «Вести. Экономика». После того как госдолг США вырос вдвое во время восьмилетнего правления Обамы, пять бывших председателей Национального экономического совета при Белом доме недавно предупредили о надвигающемся долговом кризисе, который возможен на фоне дефицита бюджета в период президентства Трампа. Наступает долговой кризис. Но не надо винить в этом программы социальных льгот. Уровень безработицы в США снизился до 4,1%, а экономический рост вполне может усилиться в 2018 г. Потребительская и деловая уверенность на довольно высоком уровне. Что может пойти не так? Группа экономистов Гуверовского института обнаружила серьезную проблему. Дефицит федерального бюджета в следующем году превысит $1 трлн, а со временем он лишь усилится. В конечном счете постоянно растущие долги и дефициты приведут к росту процентных ставок. Часть налоговых поступлений, необходимых для обслуживания растущего долга, будет все больше влиять на способность правительства обеспечивать граждан и реагировать на рецессии и чрезвычайные ситуации. Все это сложно оспорить. Но экономисты Гуверовского института ошибаются, утверждая, что программы социальных льгот являются единственной причиной проблемы, в то время как налоговый законопроект, принятый в прошлом году, описывается как «хороший первый шаг». Программы социальных льгот оказывают поддержку пожилым американцам и лицам с низкими доходами или ограниченными возможностями. Стоимость программ растет в основном на фоне старения населения. Эта демографическая проблема актуальна для всех стран с развитой экономикой, и ее трудно решить простым призывом сократить «выплаты льгот». Конечно, дефицит отражает разрыв между расходами и доходами. Было бы нечестно во всем винить только программы социальных льгот. В федеральном бюджете был отмечен профицит с 1998 по 2001 гг., но огромный вклад в рост дефицита внесли большие сокращения налогов и необеспеченные финансовыми средствами войны. Основная причина, по которой рост дефицита в ближайшие годы окажется сильнее, чем ожидалось, заключается в сокращении налоговых поступлений из-за сокращения налогов в прошлом году, а не увеличение расходов. В этом году ожидается, что доход упадет ниже 17% от ВВП — самый низкий уровень за последние 50 лет, за исключением последствий двух последних рецессий. Все поддержали корпоративную налоговую реформу. Установленная ставка налога была слишком высокой, намного выше, чем в других странах ОЭСР . Однако из-за вычетов и изменений в Налоговом кодексе эффективная предельная налоговая ставка была аналогична средней ставке налога среди стран-конкурентов.

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Дефицит федерального бюджета США с 1967 года

Правильный способ проведения реформ заключается в том, чтобы следовать модели налоговой реформы 1986 г., когда были снижены ставки и устранены вычеты. Вместо этого снижение налогов, прошедшее в прошлом году, фактически лишь усугубило долгосрочные финансовые проблемы Америки, которые оказались примерно того же размера, что и предыдущие недостатки в области соцобеспечения и Medicare. Сокращение налогов приведет к сокращению доходов в среднем на 1,1% от ВВП в течение следующих четырех лет. Авторы исследования из Гуверовского института минимизировали затраты на снижение налогов, отметив, что если основные положения будут реализованы по графику, это составит «всего» 0,4% от ВВП. Даже эти показатели превышают прогнозы попечителей Medicare в 0,3% от ВВП при реализации Medicare в течение следующих 75 лет.

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Расходы и доходы бюджета США с 1964 года

Так же как программы социальных льгот не являются основной причиной недавнего скачка дефицита, они также не должны быть единственным решением. Важно использовать правильную формулировку: основными программами соцобеспечения являются Social Security, Medicare, программа выплат льгот ветеранам и Medicaid. Это широко популярные программы, и согласно прогнозам они будут расти в качестве доли экономики не из-за роста размера пособий, а из-за старения населения и роста расходов на здравоохранение в масштабах всей экономики. Есть возможность для дополнительных сокращений расходов по этим программам, однако это будет проведено далеко не в той степени, которая необходима для решения проблемы задолженности. Программа социального обеспечения нуждается лишь в скромных реформах, для того чтобы восстановить 75-летнюю платежеспособность, и реформы должны включать корректировки как расходов, так и доходов. Дополнительный доход имеет решающее значение, поскольку социальное обеспечение становится еще более важным, так как все меньше людей имеют пенсии с фиксированными выплатами. Medicare была лидером в изменении кривой стоимости медицинских услуг. Реформы выплат и реформированных структур льгот в Medicare могли бы дать больше, чтобы снизить будущие затраты. Поскольку речь идет о долгосрочной финансовой ситуации, цель должна заключаться в том, чтобы создать условия для сокращения долга в качестве доли экономики. Для этого нужен меньший объем дефицита в сильные экономические периоды для компенсации больших дефицитов, которые необходимы для рецессий, чтобы восстановить спрос и избежать более глубоких кризисов. В прошлом году закон о сокращениях налогов и занятости поставил эту экономическую логику с ног на голову. В экономике уже наблюдалась полная занятость, в повышении не было смысла. Соглашение о расходах в этом году способствовало дальнейшему несвоевременному стимулированию. ФРС должна будет предпринять действия, чтобы предотвратить перегрев экономики.

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США: чистые расходы на обслуживание долга. 1964 — 2024 гг.