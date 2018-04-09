Санкции обрушили российский рынок

На Московской бирже мощнейший обвал

К 13:20 с начала торгов рубль потерял 2,5%. Евро стоил дороже 73-х впервые с осени позапрошлого года, доллар — более 59,5 рубля впервые с прошлого ноября. Индексы обвалились: РТС терял 11,5%, более 9% недосчитался индекс Мосбиржи.

Правительство окажет поддержку компаниям, которые попали под новые санкции США . Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович . По его словам, поддержка этих компаний оказывается в постоянном режиме.

«Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно — это и многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения будем эту поддержку оказывать», — сказал Дворкович.

Его слова приводит ТАСС

Дворкович отметил, что некоторые меры поддержки обсуждались с компаниями заранее, до ужесточения санкций. При этом он сказал, что не знает о возможной встрече бизнесменов, попавших под санкции США, с членами правительства.

Тем временем на Московской бирже мощнейший обвал. Индекс РТС к 13:00 терял почти 11%, индекс Мосбиржи — более 9%. Такого не было с 2014-го года.

ВТБ и На фоне публикации нового антироссийского санкционного списка торги открылись падением российской валюты. К 13:05 курс евро превысил отметку в 73 рубля. Утром 9 апреля рухнули акции «Русала» «Мечела» . После слов Дворковича рынки ускорили падение.

Акции «Русала» 9 апреля теряли 50% в моменте, и это исторический минимум. Московская биржа ввела дискретный аукцион по акциям компании. В Гонконге акции компании подешевели в два раза. В новом санкционном списке, представленном США 6 апреля, в числе прочих оказался владелец «Русала» Олег Дерипаска и некоторые связанные с ним компании.

10% теряло ВТБ на фоне внесения главы банка Андрея Костина в санкционный список США. Какие выкупы и перестановки начались на рынках после публикации нового американского санкционного списка?

Утром в понедельник появилась информация о том, что страховая компания «Ингосстрах» , где крупным акционером является итальянская Generali, продала 17,5% акций ПАО «ГАЗ» , попавшей под американские санкции. При этом «Ингосстрах» заявляет, что получил существенный доход от инвестиций в ГАЗ. Следом «Русал» предупредил, что может объявить техдефолт по некоторым обязательствам из-за американских санкций.

Ранее Минфин США ставил сроки: инвесторы, работающие в американской юрисдикции, должны в течение месяца избавиться от активов и акций, связанных с санкционными компаниями. На этом фоне швейцарский машиностроительный концерн Sulzer выкупил 5 млн собственных акций у группы Виктора Вексельберга «Ренова» , которая, как и ее владелец, попала под санкции США. В результате сделки доля «Реновы» в капитале Sulzer опустится ниже 50%.

Депозитарий Citi приостановил операции с глобальными депозитарными расписками En+ Group Олега Дерипаски, в пятницу включенной в «черный» список Минфина США. Директор банка Natixis по глобальной энергии и сырьевым товарам Доминик Фрэс покинул совет директоров En+ Group в связи с введением американских санкций, говорится в ее сообщении.