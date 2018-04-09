Россия усилила контроль за продукцией семи белорусских предприятий

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм, сообщает служба.

"Россельхознадзор продолжает выявлять случаи поступлений в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации. По этой причине Россельхознадзором принято решение ввести усиленный лабораторный контроль", — говорится в сообщении.

Так, усиленный контроль вводится в отношении продукции ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО «Молоко», ОАО «Молочный мир», КПУП «Мозырские молочные продукты», ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Рогачевский МКК» — филиал по производству сыров, а также Сморгонского филиала Гродненского областного потребительского общества.

Отмечается, что при повторном выявлении нарушений Россельхознадзор может ввести временные ограничения на поставки продукции данных предприятий на территорию РФ.