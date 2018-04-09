Нижегородский минфин получил благодарность от федерального правительства 

Работу областного министерства финансов высоко оценили на федеральном уровне. Министр финансов России Антон Силуанов объявил благодарность коллективу министерства финансов Нижегородской области.
Благодарность была вручена на расширенном заседании коллегии российского Министерства финансов по итогам работы Минфина за 2017 год и задачам на ближайший период, которое прошло 27 марта. В заседании участвовали первые лица страны: председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов. Также с докладами выступили министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Счётной палаты России Татьяна Голикова и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Как нам рассказали в областном правительстве, на совещании были подведены итоги деятельности Минфина за последние шесть лет, в которые финансовая политика претерпела качественные изменения, а структура экономики стала более здоровой. Отмечено, что несмотря на все сложности, удалось заложить надёжный фундамент для устойчивого и сбалансированного развития экономики.
Особое внимание на совещании было уделено развитию регионов, которым необходимо решить накопившиеся социальные и инфраструктурные проблемы.
В результате благодарности были удостоены лишь пять регионов страны, среди которых Нижегородская область. Такой награды минфин удостоился за вклад в решение задач по реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности.
— Для коллектива министерства и для меня лично это очень высокая, заслуженная и объективная оценка со стороны Минфина России всей нашей деятельности по реализации на территории региона эффективной бюджетной политики, — отреагировала руководитель нижегородского минфина Ольга Сулима. — Министерством финансов ежегодно предпринимаются все необходимые меры по обеспечению сбалансированности областного бюджета: проводится работа с крупными налогоплательщиками, входящими в интегрированные структуры, обеспечивается эффективное администрирование налоговых и иных платежей в бюджет, проводится большая работа с федеральными органами власти по привлечению в бюджет области дополнительных средств из федерального бюджета как на возвратной основе, так и на софинансирование наших расходных обязательств.
По словам Ольги Сулимы, это позволяет обеспечивать своевременное исполнение за счёт средств областного бюджета всех принятых расходных обязательств, в первую очередь по социальному обеспечению населения и выплате заработной платы работникам бюджетной сферы с учётом её необходимого повышения в соответствии с указами Президента РФ, обеспечивать софинансирование с федеральным бюджетом мероприятий в области здравоохранения, сельского хозяйства, малого предпринимательства, направлять средства на строительство детских садов и школ, расселение аварийного жилого фонда, реализацию мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Кроме того, в регионе проводятся комплексные мероприятия по снижению дефицита бюджета. Так, по итогам 2017 года дефицит бюджета области составил 3,7 млрд рублей, что на 200 млн рублей меньше, чем в 2016 году, при этом областной бюджет впервые исполнен с профицитом в размере 304 млн рублей. На 2,4 млрд рублей, или 3%, снизился государственный долг Нижегородской области за 2017 год, долговая нагрузка на бюджет снизилась на 5,6%.
По оценке Министерства финансов страны, проводимой на протяжении уже нескольких лет, наш регион стабильно удерживает качество организации бюджетного процесса. А это означает стабильность во всех сферах жизни региона.
АВТОР: Юлия МАКСИМОВА