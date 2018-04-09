Нижегородский минфин получил благодарность от федерального правительства

Как нам рассказали в областном правительстве, на совещании были подведены итоги деятельности Минфина за последние шесть лет, в которые финансовая политика претерпела качественные изменения, а структура экономики стала более здоровой. Отмечено, что несмотря на все сложности, удалось заложить надёжный фундамент для устойчивого и сбалансированного развития экономики.

Особое внимание на совещании было уделено развитию регионов, которым необходимо решить накопившиеся социальные и инфраструктурные проблемы.

В результате благодарности были удостоены лишь пять регионов страны, среди которых Нижегородская область. Такой награды минфин удостоился за вклад в решение задач по реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности.

— Для коллектива министерства и для меня лично это очень высокая, заслуженная и объективная оценка со стороны Минфина России всей нашей деятельности по реализации на территории региона эффективной бюджетной политики, — отреагировала руководитель нижегородского минфина Ольга Сулима. — Министерством финансов ежегодно предпринимаются все необходимые меры по обеспечению сбалансированности областного бюджета: проводится работа с крупными налогоплательщиками, входящими в интегрированные структуры, обеспечивается эффективное администрирование налоговых и иных платежей в бюджет, проводится большая работа с федеральными органами власти по привлечению в бюджет области дополнительных средств из федерального бюджета как на возвратной основе, так и на софинансирование наших расходных обязательств.

По словам Ольги Сулимы, это позволяет обеспечивать своевременное исполнение за счёт средств областного бюджета всех принятых расходных обязательств, в первую очередь по социальному обеспечению населения и выплате заработной платы работникам бюджетной сферы с учётом её необходимого повышения в соответствии с указами Президента РФ, обеспечивать софинансирование с федеральным бюджетом мероприятий в области здравоохранения, сельского хозяйства, малого предпринимательства, направлять средства на строительство детских садов и школ, расселение аварийного жилого фонда, реализацию мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Кроме того, в регионе проводятся комплексные мероприятия по снижению дефицита бюджета. Так, по итогам 2017 года дефицит бюджета области составил 3,7 млрд рублей, что на 200 млн рублей меньше, чем в 2016 году, при этом областной бюджет впервые исполнен с профицитом в размере 304 млн рублей. На 2,4 млрд рублей, или 3%, снизился государственный долг Нижегородской области за 2017 год, долговая нагрузка на бюджет снизилась на 5,6%.

По оценке Министерства финансов страны, проводимой на протяжении уже нескольких лет, наш регион стабильно удерживает качество организации бюджетного процесса. А это означает стабильность во всех сферах жизни региона.