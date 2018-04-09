Глава РФПИ: турки хотят инвестировать в «Яндекс»

"Многие турецкие компании уже активно работают в России . Мы подписали соглашения с рядом строительных компаний — именно инвестиции в инфраструктурные проекты. Есть интерес к инфраструктуре, строительному сектору", — отметил глава РФПИ.

"В Турции присутствует «Яндекс» — это пример очень успешной российской технологии, которая может быть очень хорошим экспортным продуктом, потому что многие страны хотели бы иметь альтернативу существующим западным поисковым системам. Поэтому для турецких коллег интересны инвестиции и в «Яндекс» в Турции, и в ряд других проектов", — заявил Дмитриев, комментируя интересы турецких партнеров.

"Мы обсуждаем строительство клиник в России, ряд проектов по тому как можно снизить ряд пошлин. Мы видим, что пошлины на российские товары выше, чем на многие другие товары. Мы думаем, как эти барьеры снимать, в том числе благодаря взаимодействию нашего фонда с суверенным фондом Турции", — подчеркнул Дмитриев.

"Первые сделки мы ожидаем в ближайшие 6 месяцев", — уточнил он.

Как сообщали «Вести. Экономика», 3 апреля 2018 г. Российский фонд прямых инвестиций и Турецкий суверенный фонд подписали соглашение о создании Российско-турецкого инвестиционного фонда.

Вклад РФПИ и ТСФ в совместный Российско-турецкий инвестиционный фонд составит до $500 млн с каждой стороны. Фонд будет размещать средства в привлекательных инвестиционных проектах, способствующих укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Турцией. В частности, стороны договорились об акценте на инвестициях в такие секторы, как инфраструктурное строительство, здравоохранение и информационные технологии.