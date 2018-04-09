Это теперь так называется: Гройсман сделает тарифы на газ «объективными» 

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
По его словам, правительство не повышало цены на газ в течение 2017-2018 годов, однако «необъективные цены» должны быть скорректированы.
«На будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет предотвращать необъективные цены внутри страны», — сказал он.
Ранее стало известно, что МВФ сократил размер транша для Украины более чем в два раза. Для получения кредитов украинские власти вынуждены проводить непопулярные среди общественности реформы, в частности, это касается тарифов на газ.
В марте постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман в очередной раз потребовал поднять тарифы на газ для населения. Он утверждал, что эта мера поможет избежать коррупционных схем, которые заключаются в покупке газа по цене для домохозяйств с последующей перепродажей предприятиям по более высокой цене. Кроме того, дешёвый газ наиболее выгоден «богатым людям с большими домами», потребляющим много топлива.