Это теперь так называется: Гройсман сделает тарифы на газ «объективными»

По его словам, правительство не повышало цены на газ в течение 2017-2018 годов, однако «необъективные цены» должны быть скорректированы.

«На будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет предотвращать необъективные цены внутри страны», — сказал он.

Ранее стало известно, что МВФ сократил размер транша для Украины более чем в два раза. Для получения кредитов украинские власти вынуждены проводить непопулярные среди общественности реформы, в частности, это касается тарифов на газ.