США обрушили российский рынок 

Санкции США негативно ударили по российскому рынку акций. Индекс Московской биржи на торгах в понедельник, 9 апреля, падал на 6,262 процента или на 142,85 пункта, до 2138,38 пункта. Индекс РТС опустился на 8,113 процента до 1136,16 пункта, падение составило 100,32 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Агентство Bloomberg отмечает, что это падение — рекордное за последние два года.
Лидером падения ожидаемо выступили компании и активы бизнесменов, которые попали в новый санкционный список американского Минфина. Так, акции «Русала» Олеги Дерипаски опустились на 27,8 процента до 20,44 рублей за бумагу, а в начале торгов акции рухнули на 46,9 процента, до 15,04 рублей за бумагу.
Акции еще одной компании Дерипаски, En+, которая недавно провела IPO в Лондоне, рухнули на 21,68 процента или на 126,5 рубля за бумагу, до 457 рублей за акцию. На старте они падали на 22,8 процента до 450 рублей за акцию. Из-за резкого обвала в стоимости бумаг Лондонская биржа приняла решение приостановить торги бумагами En+.
Состояние Олега Дерипаски по итогам 6 апреля уже упало на более чем миллиард долларов США. По итогам текущих торгов оно рискует опуститься еще ниже. «Русал» 9 апреля на фоне обвала котировок предупредил инвесторов о рисках технического дефолта.
Минфин США 6 апреля опубликовал новый санкционный список, в который попали российские топ-менеджеры, бизнесмены и чиновники.