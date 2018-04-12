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ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в России
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ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в России в 2018 году 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2018 году по сравнению с предыдущим годом на 0,15 млн баррелей в сутки — до 11,02 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе организации за апрель.
Отмечается, что российские поставки нефти имеют хороший потенциал для компенсации снижения добычи на других зрелых месторождениях из-за запуска начальной фазы проектов Куюмбинское, Чаяндинское и Тагульское.
Ранее, по данным «Газеты.Ru, министр энергетики России Александр Новак заявил, что страна выполнила в марте соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на 93,4%.
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