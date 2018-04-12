ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в России в 2018 году

ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2018 году по сравнению с предыдущим годом на 0,15 млн баррелей в сутки — до 11,02 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе организации за апрель. Отмечается, что российские поставки нефти имеют хороший потенциал для компенсации снижения добычи на других зрелых месторождениях из-за запуска начальной фазы проектов Куюмбинское, Чаяндинское и Тагульское. Ранее, по данным «Газеты.Ru, министр энергетики России Александр Новак заявил, что страна выполнила в марте соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на 93,4%.