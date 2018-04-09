Баррель нефти ОПЕК 6 апреля подешевел на 0,5% — до $64,82

Цена нефтяной «корзины» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в пятницу, 6 апреля, уменьшилась на 0,36 доллара, или на 0,5% — до 64,82 доллара с 65,18 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.

Средняя цена барреля ОПЕК в апреле составляет 65,11 доллара, в 2018 году — 64,78 доллара.

В 2017 году средняя цена нефтяной «корзины» ОПЕК составила 52,43 доллара за баррель, в 2016 году — 40,76 доллара за баррель, в 2015 году — 49,49 доллара за баррель, в 2014 году — 96,29 доллара. Ниже 100 долларов она опустилась в сентябре 2014 года, составив тогда 95,98 доллара за баррель.

В 2013 году «корзина» в среднем стоила 105,87 доллара за баррель, в 2012 году — 109,45 доллара, в 2011 году — 107,46 доллара, в 2010 году — 77,45 доллара. Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года — 140,73 доллара за баррель.