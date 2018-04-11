Ещё
Экономист: доллар может вырасти до 75-80 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экономист: доллар может вырасти до 75-80 рублей 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов прокомментировал текущее падение курса рубля.
«Если это действительно атака на рубль, а не какие-то конъюнктурные колебания, то для спекулянтов 64 рубля за доллар — это маловато. Ради этого не стоило бы начинать. Чтобы был зримый результат, нужно хотя бы 75 рублей за доллар. Я ещё раз повторю, что это может быть конъюнктурное колебание. Но если это атака спекулянтов, то на этом они не остановятся, это будет холостой выстрел. 75-80 рублей за доллар — меньше им никак нельзя», — заявил эксперт в беседе с НСН.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экономическая система России обладает достаточным запасом прочности, а нынешние колебания — это «такие эмоциональные, частично спекулятивные проявления».
Утром 11 апреля курс евро продолжил рост на открытии торгов на Московской бирже и преодолел отметку в 80 рублей, чего не было с марта 2016 года. Также продолжил рост и курс доллара: он преодолел отметку в 64 рубля.
Новости курса валют: Центробанк озвучил курс валют на четверг
Новости экономики: В России после санкций США может подорожать бытовая техника
Свободная пресса: последние новости
Трамп обваливает рубль и загоняет мир в рецессию Песков прокомментировал падение рубля и волнения на фондовых рынках Крупные торговые сети предупредили о риске дефицита продуктов в РФ
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии283
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»334
Первые кадры с места крушения Ил-7669
Медведев анонсировал отставку правительства217
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров132
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
04:34
У детей Пугачевой нашелся другой отец
Шоу-бизнес
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение