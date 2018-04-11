Экономист: доллар может вырасти до 75-80 рублей

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов прокомментировал текущее падение курса рубля.

«Если это действительно атака на рубль, а не какие-то конъюнктурные колебания, то для спекулянтов 64 рубля за доллар — это маловато. Ради этого не стоило бы начинать. Чтобы был зримый результат, нужно хотя бы 75 рублей за доллар. Я ещё раз повторю, что это может быть конъюнктурное колебание. Но если это атака спекулянтов, то на этом они не остановятся, это будет холостой выстрел. 75-80 рублей за доллар — меньше им никак нельзя», — заявил эксперт в беседе с НСН.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экономическая система России обладает достаточным запасом прочности, а нынешние колебания — это «такие эмоциональные, частично спекулятивные проявления».

Утром 11 апреля курс евро продолжил рост на открытии торгов на Московской бирже и преодолел отметку в 80 рублей, чего не было с марта 2016 года. Также продолжил рост и курс доллара: он преодолел отметку в 64 рубля.

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