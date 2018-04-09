Экспорт из Германии неожиданно снизился в феврале

Москва , 9 апреля — «Вести. Экономика». Экспорт из Германии неожиданно упал в феврале, указав на то, что рост крупнейшей экономики Европы начинает терять обороты, пишет MarketWatch.

Фото: EPA/MAURIZIO GAMBARINI

В феврале экспорт сократился на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем с поправкой на сезонные колебания, свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии (Destatis). Это максимальное снижение экспорта с августа 2015 года. В годовом выражении экспорт увеличился на 2,4% до €104,7 млрдИмпорт в феврале снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении импорт повысился на 4,7% — до €86,3 млрдОпрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали рост экспорта на 0,2% и повышение импорта на 0,3% относительно января. Профицит торгового баланса страны увеличился с €17,3 млрд в январе до €18,4 млрд в феврале. С поправкой на сезонные колебания профицит торгового баланса сократился с €21,5 млрд в январе до €19,2 млрд в феврале. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal , в среднем прогнозировали лишь небольшое снижение — до €21 млрдМежду тем, как сообщали «Вести. Экономика», рост напряженности между США Китаем вызывает тревогу у немецкой промышленности, которая боится попасть под перекрестный огонь и получить серьезный ущерб. Президент США Дональд Трамп в пятницу поручил своей администрации рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на товары из Китая на сумму $100 млрд Китай в ответ заявил, что будет противостоять протекционизму США «до конца и любой ценой».

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