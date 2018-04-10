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В ФРГ заявили, что «Северный поток — 2» сократит издержки транспортировки газа в Европу
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В ФРГ заявили, что «Северный поток — 2» сократит издержки транспортировки газа в Европу 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Проект «Северный поток — 2» позволит сократить издержки транспортировки газа в Европу и снизить взаимную зависимость России и Украины в энергетической сфере. С таким заявлением выступил во вторник глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.
"Северный поток — 2" — это проект европейских энергетических компаний, который базируется на ясном предпринимательском расчете — пути к новым районам добычи на севере Сибири будут короче, а издержки при транспортировке в долгосрочной перспективе ниже, чем существующие пути поставок через Украину", — отмечается в заявлении Бюхеле.
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