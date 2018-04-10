Ещё
Эксперт прокомментировал заявление Меркель по «Северному потоку — 2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявили штормовое предупреждение
В Москве объявили штормовое предупреждение

Эксперт прокомментировал заявление Меркель по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что реализация проекта «Северный поток — 2» невозможна без определения будущей роли украинского транзита.
«Очевидно, что определённые объёмы газа через территорию Украины проходить будут. По меньшей мер это порядка 15-20 миллиардов кубометров как минимум, даже в случае полной реализации «Северного потока — 2». Просто для тех государств, которые сопредельны с Украиной, выгоднее всё равно поставлять через территорию Украины и это самый оптимальный маршрут. Плюс те объёмы, которые поставлялись в прошлом году значительно превышают потенциальное объёмы «Северного потока — 2». Так что всё равно у украинского транзита остаётся роль дополнительного газопровода. И в зависимости от спроса эта роль будет либо больше, либо меньше. Другой вопрос, позволят ли эти объёмы обеспечивать необходимый уровень технического состояния газопровода», — сказал эксперт.
Пикин также отметил, что вопросы о роли украинского транзита появились в связи с обеспокоенностью Евросоюза экономическим развитием страны.
«Переговоры всегда возможны, было бы у сторон желание. Препятствий для них я не вижу. Но и заявление Меркель тоже не надо рассматривать так, будто она отрицает «Северный поток — 2», она просто говорит о роли Украины. А если читать между строк, то вопрос скорее в дальнейшем финансировании страны, потому что Евросоюз не готов быть её пожизненным спонсором. Это не заявление против проекта, а вопрос к развитию экономики Украины», — подытожил он.
Ранее Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине заявила, что реализация проекта «Северный поток — 2» невозможна без определения будущей роли украинского транзита.
RT на русском: последние новости
Эксперт оценил решение Украины ввести санкции против России по аналогии с США Орешкин предупредил о негативных последствиях торговой войны США и Китая Forbes подсчитал потери российских миллиардеров за день из-за новых санкций США
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне302
Эрдоган раскритиковал Лаврова61
Меркель анонсировала встречу без России328
Путин рассказал о разработке уникального оружия186
Найден позитив от ослабления рубля196
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение