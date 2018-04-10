Эксперт прокомментировал заявление Меркель по «Северному потоку — 2»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что реализация проекта «Северный поток — 2» невозможна без определения будущей роли украинского транзита.

«Очевидно, что определённые объёмы газа через территорию Украины проходить будут. По меньшей мер это порядка 15-20 миллиардов кубометров как минимум, даже в случае полной реализации «Северного потока — 2». Просто для тех государств, которые сопредельны с Украиной, выгоднее всё равно поставлять через территорию Украины и это самый оптимальный маршрут. Плюс те объёмы, которые поставлялись в прошлом году значительно превышают потенциальное объёмы «Северного потока — 2». Так что всё равно у украинского транзита остаётся роль дополнительного газопровода. И в зависимости от спроса эта роль будет либо больше, либо меньше. Другой вопрос, позволят ли эти объёмы обеспечивать необходимый уровень технического состояния газопровода», — сказал эксперт.

Пикин также отметил, что вопросы о роли украинского транзита появились в связи с обеспокоенностью Евросоюза экономическим развитием страны.

«Переговоры всегда возможны, было бы у сторон желание. Препятствий для них я не вижу. Но и заявление Меркель тоже не надо рассматривать так, будто она отрицает «Северный поток — 2», она просто говорит о роли Украины. А если читать между строк, то вопрос скорее в дальнейшем финансировании страны, потому что Евросоюз не готов быть её пожизненным спонсором. Это не заявление против проекта, а вопрос к развитию экономики Украины», — подытожил он.