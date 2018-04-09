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ТПП: Товарооборот между РФ и Ираном вырастет почти в 10 раз
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ТПП: Товарооборот между РФ и Ираном вырастет почти в 10 раз 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, нынешнее состояние российско-иранских деловых контактов вселяет оптимизм, считает Президент ТПП РФ Сергей Катырин. Он принял участие в работе крупного российско-иранского экономического форума в Тегеране, на который приехали представители бизнеса десяти регионов РФ, заинтересованных в развитии контактов с этой страной.
Сегодня Иран становится весьма привлекательным для российского бизнеса, убежден Сергей Катырин: «Эксперты прогнозируют ежегодные темпы прироста иранского ВВП на уровне 4 процентов. Регионы двух наших стран активно в последнее время вовлекаются в российско-иранское экономическое взаимодействие».
Расти есть, куда, подчеркивает Сергей Катырин: «Взаимный товарооборот, который в 2017 году составил 1,7 млрд долларов, реально увеличить в ближайшие годы до 3 млрд, а в перспективе и до 10 млрд долларов. Наши компании намерены участвовать в строительстве и модернизации транспортной инфраструктуры Ирана, поставках современной техники и оборудования, технологий».
По его словам, инвестиционные структуры России планируют совместно с иранскими партнерами строить в Иране порты, промышленную инфраструктуру, жилье, деловые и культурные объекты. Есть хорошие перспективы для экспорта российского зерна, соевого шрота, растительного масла, комбикормов. Иранская сторона заинтересована в поставках из России мяса крупного рогатого скота, баранины, птицы.
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