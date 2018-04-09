ТПП: Товарооборот между РФ и Ираном вырастет почти в 10 раз

Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, нынешнее состояние российско-иранских деловых контактов вселяет оптимизм, считает Президент ТПП РФ Сергей Катырин . Он принял участие в работе крупного российско-иранского экономического форума в Тегеране , на который приехали представители бизнеса десяти регионов РФ , заинтересованных в развитии контактов с этой страной.

Сегодня Иран становится весьма привлекательным для российского бизнеса, убежден Сергей Катырин: «Эксперты прогнозируют ежегодные темпы прироста иранского ВВП на уровне 4 процентов. Регионы двух наших стран активно в последнее время вовлекаются в российско-иранское экономическое взаимодействие».

Расти есть, куда, подчеркивает Сергей Катырин: «Взаимный товарооборот, который в 2017 году составил 1,7 млрд долларов, реально увеличить в ближайшие годы до 3 млрд, а в перспективе и до 10 млрд долларов. Наши компании намерены участвовать в строительстве и модернизации транспортной инфраструктуры Ирана, поставках современной техники и оборудования, технологий».

По его словам, инвестиционные структуры России планируют совместно с иранскими партнерами строить в Иране порты, промышленную инфраструктуру, жилье, деловые и культурные объекты. Есть хорошие перспективы для экспорта российского зерна, соевого шрота, растительного масла, комбикормов. Иранская сторона заинтересована в поставках из России мяса крупного рогатого скота, баранины, птицы.