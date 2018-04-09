ЕК изучает последствия для ЕС санкций США против «Русала»

Еврокомиссия изучает последствия для ЕС санкций США против «Русала»

Еврокомиссия (ЕК) изучает последствия для экономики ЕС новых санкций США против российских бизнесменов и компаний, в частности, "Русала" , который уже предупредил о риске технического дефолта. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ЕК.

"Еврокомиссия изучает возможные последствия санкций США для европейского рынка", — сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

В ЕК пока отказались комментировать возможность контрмер.

Акции "Русала" и EN+ Group Олега Дерипаски на открытии торгов Московской биржи упали на 20-40% после сообщения 6 апреля о введении санкций США в отношении этих компаний. Как свидетельствуют данные торгов Мосбиржи, максимальное снижение акций "Русала" составляло 46,9%, до 15,04 рубля за бумагу, а глобальных депозитарных расписок (GDR) EN+ Group — 22,9%, до 450 рублей за бумагу. На негативную динамику по акциям "Русала" также повлияли новости компании о том, что санкции, введенные минфином США , могут привести к техническим дефолтам и негативно повлиять на ее бизнес.

В частности, в настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы (компании "Русал" и ее "дочек"). Сейчас компания выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению, во всех других аспектах. По состоянию на 10:33 мск акции "Русала" снижаются на 22,3%, до 22 рублей за бумагу, а GDR EN+ — на 15,3%, до 494,5 рубля за бумагу.