Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку — 2»

Порошенко назвал газопровод «чисто политическим проектом, который финансирует Россия ».

«Простите за резкие слова, но «Северный поток — 2» — это политическая взятка за лояльность к России», — приводит заявление Порошенко Deutsche Welle.

По мнению главы украинского государства, Россия является «крайне ненадежным партнером», а сам «Северный поток — 2» приведет к экономической и энергетической блокаде Украины.

Он считает, что у «Севпотока — 2» нет «экономически оправданной основы».

В то же время Порошенко предложил европейским партнерам альтернативу: по его словам, транзит голубого топлива через украинскую территорию обойдется куда дешевле, он «может быть легко и выгодно модернизирован».

«Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать 10 млрд евро в «Северный поток — 2», — призвал президент Украины.