Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку — 2» 

Проект газопровода «Северный поток — 2» сулит Украине «огромным ущербом», это «чисто политический проект», заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Handelsblatt.
Порошенко назвал газопровод «чисто политическим проектом, который финансирует Россия».
«Простите за резкие слова, но «Северный поток — 2» — это политическая взятка за лояльность к России», — приводит заявление Порошенко Deutsche Welle.
По мнению главы украинского государства, Россия является «крайне ненадежным партнером», а сам «Северный поток — 2» приведет к экономической и энергетической блокаде Украины.
Он считает, что у «Севпотока — 2» нет «экономически оправданной основы».
В то же время Порошенко предложил европейским партнерам альтернативу: по его словам, транзит голубого топлива через украинскую территорию обойдется куда дешевле, он «может быть легко и выгодно модернизирован».
«Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать 10 млрд евро в «Северный поток — 2», — призвал президент Украины.
На прошлой неделе спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» может нести «прямые милитаристские угрозы» и спровоцировать «полномасштабное наступление российских войск на Украину». В России это назвали «очередным бредом».