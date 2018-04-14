Почему не удается «прибить» цены на бензин

Многие эксперты считают, что к концу года стоимость Аи-92 поднимется до уровня примерно в 42–45 рублей за литр, Аи-95 подорожает до 44–46 рублей. Дизельное топливо будет стоить 44–47 рублей.

«Цены на 92-й бензин в этом году превысят психологическую отметку 40 рублей и достигнут 44 рублей за литр к концу года по Москве », — полагает один из ведущих экспертов в сфере тарифного регулирования, сотрудник Российского экономического университета имени Плеханова Иван Капитонов

Почему же цены на топливо растут со столь прискорбным постоянством даже тогда, когда стоимость нефти на мировом рынке снижается? Потому, главным образом, что растут акцизы. 65% в цене топлива составляют налоги и сборы, которые изымает государство. Эта цифра приведена в официальном разъяснении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Остальные 35% приходятся на нефтепереработку, транспортировку, операционные затраты, связанные с реализацией нефтепродуктов, издержки нефтедобычи.

Акцизы в этом году уже подросли 1 января. 1 июля произойдёт ещё одно повышение. Бензин класса 5 подорожает на 6%, дизтопливо — почти на 8%. Акциз по своей экономической природе есть налог на потребление, который напрямую закладывается в стоимость топлива, разъясняют эксперты. Меняются акцизы — растут ценники на АЗС. Так что в июле литр бензина, очевидно, подорожает еще на 0,5 рубля.

Дважды повысить в этом году акцизы предложил Минфин . Так финансисты отреагировали на требование руководства страны найти средства на строительство дорог в Крыму Калининградской области и на дальнем Востоке. В этих регионах-де дорожная проблема носит особо острый характер.

По оценке Минфина, повышение топливных акцизов позволит привлечь в бюджет около 40 млрд рублей.

Подход властей к решению государственных проблем не блещет новизной — пусть, мол, отдувается население. Оно отдувается и в случае с бензиновыми ценами. Не секрет, что транспортная составляющая дотягивает до половины стоимости многих товаров и продуктов массового спроса, например, хлеба.

Так что рост акцизов и, как следствие, цен на топливо ударит по карману не только автомобилистов — всех нас.

Кстати, правительство намерено и впредь прибегать к повышению акцизов, значит, и рост цен нам гарантирован.

Пойдут ли деньги, изъятые у российских налогоплательщиков, на дорожное строительство в отдалённых регионах? Или им найдут какое-то другое применение? В любом случае с нами совет держать не станут. Были бы денежки, а потратить их, как говорится, дело не хитрое.

Между тем эксперты едины во мнении: никакого экономического обоснования безудержного роста акцизов и, соответственно, бензиновых цен не существует. Всё это только волюнтаризм властей, лоббирующих интересы крупного бизнеса (нефтянка — из них, как известно, наикрупнейший).

Помимо роста цен, нас может подстерегать ещё одна опасность.

Некоммерческое партнёрство «Совет по товарным рынкам» (СПТР), которое объединяет независимых нефтетрейдеров, бьёт тревогу по поводу дефицита бензина на заправках некоторых российских регионов.

Он возникает потому, что крупные нефтяные компании предпочитают гнать свою продукцию за границу. Для них это выгоднее из-за увеличения так называемого экспортного паритета (стоимости поставки топлива на экспорт за вычетом транспортных расходов и налогов) по сравнению с ценами внутреннего рынка.

Уже сообщалось, что ФАС направила предостережение компании «Сургутнефтегаз» . Она увеличила поставки бензина на экспорт, не удовлетворив потребности внутреннего рынка. Если владельцы компании не образумятся, им грозит штраф, которого они, сдаётся, не сильно боятся.

То, что происходит на отечественном рынке нефтепродуктов можно охарактеризовать кратко: бардак. Правительство и Госдума , когда и насколько хотят, взвинчивают акцизы. Нефтяники, компенсируя потери за счёт розницы, повышают цены, попутно создавая дефицит топлива.

Правда, при этом нас заверяют, что «всё хорошо, прекрасная маркиза!». Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев регулярно выступает с такими примерно заявлениями: «У нас нет дефицита бензина… если цена пойдёт наверх, мы оштрафуем всех». Ему вторит вице-премьер РФ Аркадий Дворкович , курирующий в правительстве вопросы переработки углеводородов: «Нет никаких поводов для резкого увеличения цен, небольшие колебания могут быть, потому что мы повышали акцизы».

Ну да, кому дыра в семейном бюджете, кому «небольшие колебания».

Острота бензиновой темы несколько снизилась накануне президентских выборов. Тогда Владимир Путин даже высказал мнение, что в стране имеется возможность для снижения цен на бензин.

«Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность», — заявил президент 1 февраля на встрече с коллективом завода «Ростсельмаш» . «В некоторых регионах это обосновано, потому что доставка сложная, инфраструктура неразвитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счёт с главой ведомства», — обещал глава государства.

Говорил ли Путин с Артемьевым? Какие выводы тот сделал из беседы (если она, конечно, всё-таки состоялась)? Мы не знаем. Зато мы знаем другое — цены на бензин, а значит, и на всё остальное в стране неуклонно растут на фоне снижения доходов и «прибиваться» что-то не торопятся.