Вокбанк понизил ставки по вкладам в рублях

Нижегородский Вокбанк уменьшил доходность вкладов в рублях.

Так, средняя ставка за весь срок нахождения средств во вкладе «Доходный» (от 10 тыс. рублей на год) составляет теперь 7,19% (вместо 7,46%), а ставки в четырех периодах равны 5,1—8,1% годовых (прежде — 5,35—8,38%).

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Депозит «Оптимальное решение» (от 50 тыс. рублей) открывается под 6,8—7,2% годовых (ранее — под 7,2—7,5%). По вкладу предусмотрены дополнительные условия: при выборе клиентом возможности частичного снятия средств (до суммы первоначального взноса) ставка снижается на 0,5 процентного пункта, при выборе ежемесячной выплаты дохода на текущий счет — на 0,2 п. п., при ежемесячной капитализации процентов — на 0,3 п. п.

«Пенсионный» (от 30 тыс. рублей) привлекается под 6,9—7,3% годовых (до этого — под 7,22—7,55%). По вкладу также предусмотрены дополнительные условия: при выборе клиентом возможности частичного снятия средств (до суммы первоначального взноса) ставка снижается на 0,3 п. п., при выборе ежемесячной выплаты дохода на текущий счет — на 0,1 п. п., при ежемесячной капитализации процентов — на 0,2 п. п.

Сроки размещения двух вкладов составляют 101—190, 191—280, 281—365 дней.

Проценты по трем вкладам выплачиваются в конце срока. Дополнительные взносы по вкладу «Доходный» не предусмотрены.