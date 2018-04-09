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Власти Китая изучат возможность девальвации юаня
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Bloomberg: власти Китая изучат возможность девальвации юаня 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Власти Китая изучат потенциальную возможность девальвации юаня на фоне проблем в американо-китайских торговых отношениях. Об этом в понедельник сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.
По его данным, правительство страны подготовило анализ национальной валюты, который сейчас изучают высокопоставленные должностные лица КНР. В первой его части рассматривается эффект от использования валюты в качестве инструмента в торговых переговорах с США, а во второй — последствия обесценивания юаня с целью компенсировать влияние от торгового соглашения, которое ограничивало бы экспорт.
Как отмечает агентство, наличие такого исследования не означает, что юань будет девальвирован, поскольку данный шаг должен быть одобрен высшим руководством страны.
Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Дональда Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ные пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.
В четверг на прошлой неделе инистерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи американского закона о торговле 1974 года.
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