Импорт в Россию из дальнего зарубежья вырос на 20,7%

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-марте 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 48,29 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 20,7% ", — говорится в сообщении.

В марте стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 18,166 миллиарда долларов и по сравнению с февралем увеличился на 11%. При этом относительно марта 2017 года импорт из стран дальнего зарубежья вырос на 15,3%. Наблюдался рост поставок машиностроительной продукции на 21,9%, продовольственных товаров — на 7,7%, текстильных изделий и обуви — на 5,8%, химической продукции — на 5,3%.

В импорте продовольственных товаров выросли закупки фруктов на 31,5%, овощей — на 31,1%, рыбы — на 17,7%, алкогольной и безалкогольной продукции — на 13,6%, табака — на 7,6%, растительного масла — на 7,4%, сахара — на 2,4%, тогда как ввоз мяса и субпродуктов снизился на 36%, зерновых культур — на 32,5%, молочных продуктов — на 26,8%.

Среди товаров химической промышленности увеличился импорт продуктов органической и неорганической химии на 24,2%, мыла и синтетических моющих средств — на 14,1%, полимеров и каучука — на 12,2%, парфюмерно-косметических товаров — на 3,5%. Вместе с тем ввоз фармацевтической продукции в марте снизился на 4,8% в годовом выражении. В группе текстильных изделий и обуви в марте выросли закупки хлопка на 27%, химических нитей — на 22,1%, текстильных материалов — на 20%, готовых текстильных изделий — на 10,1%, химических волокон — на 8,9%, обуви — на 7,9%, трикотажной одежды и трикотажного полотна — на 2,8%. При этом ввоз текстильной одежды уменьшился на 4,2%.

В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки летательных аппаратов в 3,6 раза, средств наземного транспорта — на 25,4%, электрооборудования — на 22,4%, инструментов и оптических аппаратов — на 12,1%, механического оборудования — на 11,7%, тогда как ввоз судов и плавучих средств сократился на 26,4%, частей железнодорожных локомотивов — на 15,9%.