Банк России в апреле снизит ставку на 25 б.п., — Аналитики ВТБ Капитал

В то же время скорректированная на сезонность месячная инфляция по-прежнему остается ниже 0,3%, соответствующих целевому показателю Банка России . По нашим оценкам, в марте она составила 0,1.

В целом мартовская статистика указывает на сохранение трендов, наметившихся в феврале: основной вклад в ускорение инфляции внесли цены на продовольственные товары, в то время как инфляция в непродовольственном сегменте осталась на прежнем уровне. Плодоовощная продукция с середины февраля дорожает быстрее, чем в 2017 г.

Представленные показатели дают дополнительный повод ожидать, что на заседании 27 апреля ключевая ставка будет снижена еще на 25 бп.