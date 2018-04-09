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Белорусские НПЗ стараются ускорить модернизацию отрасли
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Белорусские НПЗ стараются ускорить модернизацию отрасли 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Решение двуединой задачи: увеличение доходности от экспорта нефтепродуктов и завершение модернизации НПЗ с учетом возможного завершения налогового маневра в России позволит повысить эффективность отрасли. Такой вывод сделал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов на международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы», передает БЕЛТА.
По словам представителя концерна, на обоих белорусских предприятиях — Мозырском НПЗ и «Нафтане» — сейчас продолжается модернизация. «Этот процесс эволюционно происходил и раньше, но сейчас мы стараемся его ускорить». Эксперты признают, что в связи с возможным завершением налогового маневра в России, переходом на мировые цены для белорусской отрасли экономики ужесточатся и условия работы на рынке нефтепродуктов. В 2017 году, например, стоимость тонны российской нефти при поставках на белорусские НПЗ уже составляла около 80% от ее мировых котировок, добавил Сизов.
Сегодня Мозырский НПЗ и «Нафтан», по его словам, производят продукцию, которая соответствует стандартам Евро-5. Следующий этап модернизации предусматривает значительное увеличение глубины переработки нефти, которая составит порядка 90%.
Международная конференция «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы» продлится в белорусской столице до 11 апреля. На ней дается анализ текущего состояния мирового рынка нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ), а также конъюнктуры рынков нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в странах Центральной Европы, Беларуси, в Украине, странах Балтии, европейской части России. Организатор конференции — британская группа компаний Confidence Capital.
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