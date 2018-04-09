Белорусские НПЗ стараются ускорить модернизацию отрасли

Решение двуединой задачи: увеличение доходности от экспорта нефтепродуктов и завершение модернизации НПЗ с учетом возможного завершения налогового маневра в России позволит повысить эффективность отрасли. Такой вывод сделал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов на международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы», передает БЕЛТА.

По словам представителя концерна, на обоих белорусских предприятиях — Мозырском НПЗ и «Нафтане» — сейчас продолжается модернизация. «Этот процесс эволюционно происходил и раньше, но сейчас мы стараемся его ускорить». Эксперты признают, что в связи с возможным завершением налогового маневра в России, переходом на мировые цены для белорусской отрасли экономики ужесточатся и условия работы на рынке нефтепродуктов. В 2017 году, например, стоимость тонны российской нефти при поставках на белорусские НПЗ уже составляла около 80% от ее мировых котировок, добавил Сизов.

Сегодня Мозырский НПЗ и «Нафтан», по его словам, производят продукцию, которая соответствует стандартам Евро-5. Следующий этап модернизации предусматривает значительное увеличение глубины переработки нефти, которая составит порядка 90%.