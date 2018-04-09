Минск намерен снизить зависимость от российского рынка

Белоруссия намерена снизить зависимость от российского рынка

Первый замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко заявил, что у Белоруссии даже с учетом диверсификации экспорта нет цели уйти с российского рынка, однако "монозависимость" нужно снижать.

Как отметил Евдоченко, благодаря принимаемым в республике мерам для диверсификации экспорта доля РФ в его объеме в последнее время снижается. Так, в 2017 году она составила 43,9%, в то время как в 2016 году достигала 46,6%.

"Вместе с тем, у нас в принципе нет цели уйти с российского рынка, нарастить поставки в какой— либо удаленный регион планеты за счет сокращения экспорта в Россию. Такая задача вообще не стоит", — заявил Евдоченко в интервью журналу "Директор", текст которого в понедельник опубликовал белорусский МИД.

По словам первого замминистра, Белоруссия намеренно участвовала в Таможенном союзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), тесно взаимодействует с российскими партнерами в рамках СНГ и Союзного государства, а кроме того, сформирована самая обширная товаропроводящая сеть на восточном направлении, "чтобы нарастить наш (белорусский — ред.) экспорт товаров и услуг" в РФ. "И если поставщики всех стран мира конкурируют за этот рынок, то зачем белорусам оттуда уходить", — отметил Евдоченко.

Вместе с тем, по его признанию, Белоруссия понимает, что "монозависимость от одного рынка сбыта не отвечает требованиям современной экономической безопасности страны".