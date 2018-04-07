Российский рынок: «Сейчас мы просядем, а потом, возможно, даже вырастем»

Investing.com — Прошедшую неделю российский рынок провел скорее в негативном ключе. Доллар, оттолкнувшись от достигнутого 30 марта дна в 57,05 руб. за неделю с переменным успехом, но ушел вплоть до 58,1 руб. Валютный индекс РТС на этом фоне за неделю снизился на 1,03%, рублевый индекс МосБиржи вырос на 0,45%.

Частично происходящее объясняется динамикой цен на нефть: еще недавно баррель Brentуверенно штурмовал уровни выше $70, а к концу недели откатился на $67,5 — тоже очень хороший для российского рынка уровень, но отрицательную динамику списывать со счетов нельзя.

Внешний фон тоже не лучший: MSCI Emerging Market Index за неделю спустился с уровня 1175 п. до 1162 п. И, по мнению некоторых экспертов, это надолго.