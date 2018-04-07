Российский рынок: «Сейчас мы просядем, а потом, возможно, даже вырастем» 

Investing.com — Прошедшую неделю российский рынок провел скорее в негативном ключе. Доллар, оттолкнувшись от достигнутого 30 марта дна в 57,05 руб. за неделю с переменным успехом, но ушел вплоть до 58,1 руб. Валютный индекс РТС на этом фоне за неделю снизился на 1,03%, рублевый индекс МосБиржи вырос на 0,45%.
Частично происходящее объясняется динамикой цен на нефть: еще недавно баррель Brentуверенно штурмовал уровни выше $70, а к концу недели откатился на $67,5 — тоже очень хороший для российского рынка уровень, но отрицательную динамику списывать со счетов нельзя.
Внешний фон тоже не лучший: MSCI Emerging Market Index за неделю спустился с уровня 1175 п. до 1162 п. И, по мнению некоторых экспертов, это надолго.
«Если вы торгуете только в длинную позицию, нужно искать акции, идущие в противофазе срынком, если для вас допустима короткая позиция — то пожалуйста, вариантов масса, поскольку на рынке начинается коррекция. Рынок пугают торговые войны, которые могут ударить и по сырью, и по всему остальному. Главное же в том, что кредитный цикл разворачивается, ставки растут, начинается переоценка риска, распродажа акций компаний, которые хорошо выросли за последние годы — считает генеральный директор «Спутник. Управление активами» Александр Лосев. — Российский рынок, на взгляд иностранных инвесторов, это 10 компаний, в основном экспортеры, а нефть чувствует себя уверенно. С металлом тоже, полагаю, все будет хорошо, пошлины на сталь и алюминий вряд ли надолго. Сейчас мы просядем на общих оттоках средств иностранцев, потом консолидируемся и, возможно, даже вырастем».