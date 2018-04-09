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В России снизилось число безработных
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Число безработных в России за неделю снизилось на 0,9% — до 779,07 тыс. человек 

Rambler News Service 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Число официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 28 марта по 4 апреля снизилось на 0,9% — до 779,07 тыс. человек.
Снижение численности безработных отмечено в 68 регионах. Наибольшее снижение зафиксировано в Калмыкии, Бурятии, Дагестане, Астраханской, Рязанской, Омской, тульской, Белгородской и Костромской областях и Еврейской автономной области.
Рост показателя отмечен в 12 регионах России. Набольший рост зафиксирован в Республике Саха (Якутия) , Чукотском автономном округе и Кировской области.
В годовом выражении число безработных в России снизилось на 14%. Годом ранее этот показатель составлял 902,34 тыс. человек.
По состоянию на 4 апреля 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.
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