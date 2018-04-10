Набиуллина прокомментировала падение рубля

ЦБ не видит серьезных рисков для российской экономики из-за введенных Минфином США санкций и последовавшего за этим падения фондового и валютного рынков, заявила на пленарной сессии «Биржевого форума — 2018» глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику. Пятничные события вызывают коррекцию. Для участников рынка пока не совсем понятны последствия, идет осмысление. Инвесторам нужно время на адаптацию. Плавающий курс рубля является одним из амортизаторов и абсорбаторов внешних шоков. У ЦБ есть инструменты на случай рисков, пока применять их нет смысла», — сказала Набиуллина.
Ранее США ввели санкции против российских бизнесменов и компаний. Это обрушило акции ряда предприятий, а также привело к росту биржевого курса евро до 75 рублей.
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